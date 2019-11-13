Анже Копитар: «Ковальчука нельзя упрекнуть в неправильном отношении к делу»

Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар прокомментировал ситуацию с нападающим «Кингз» Ильей Ковальчуком, который, по решению руководства клуба и тренерского штаба, пока не будет играть за команду.

— В первую очередь это очень неприятная ситуация, — приводит слова Копитара в Twitter инсайдер «Кингз» Джон Розен. — Кови — хороший парень. Его нельзя упрекнуть в неправильном отношении к делу. Он хочет побеждать, быть лучшим на льду. И за пределами площадки с ним не было ни у кого проблем. Думаю, любой подтвердит мои слова.

Но по какой-то причине у него что-то не складывается на льду. Могу сказать только это. Больше мне добавить нечего.

36-летний россиянин в этом сезоне в 17 матчах набрал 9 (3+6) голов.

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