Анже Копитар: «Когда твое имя упоминается в одном предложении с Гретцки, это круто»

Форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар рассказал, что он думает о своем достижении. Словенец вышел на четвертое место по очкам в составе команды за всю ее историю. Теперь у хоккеиста 919 очков. Он превзошел результат Уэйна Гретцки (918 очков).

— Я уверен, что он это сделал матчей за 400, мне же потребовалось чуть больше, — сказал Копитар, сыгравший 1038 матчей. Его слова приводит официальный сайт НХЛ — Но всякий раз, когда твое имя упоминается в одном предложении с Уэйном Гретцки, это круто. Пожалуй, порадуюсь этому факту, потому что никакой из других его рекордов я не побью.

Ранее Копитар сделал дубль в матче с «Детройтом» (4:2).

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