Антти Раанта: «Приятно, что не дали забить Овечкину»

Вратарь «Аризоны» Антти Раанта поделился впечатлениями от победы над «Вашингтоном» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин нанес по воротам Раанты 8 бросков, но не смог отличиться.

— Если бы у меня был такой бросок, я бы так же часто бросал, — цитирует официальный сайт НХЛ Раанту. — Он невероятный хоккеист, поэтому приятно, что мы не дали ему забить.