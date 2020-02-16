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Антти Раанта: «Приятно, что не дали забить Овечкину»

10:58
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Вратарь «Аризоны» Антти Раанта поделился впечатлениями от победы над «Вашингтоном» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин нанес по воротам Раанты 8 бросков, но не смог отличиться.

— Если бы у меня был такой бросок, я бы так же часто бросал, — цитирует официальный сайт НХЛ Раанту. — Он невероятный хоккеист, поэтому приятно, что мы не дали ему забить.

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