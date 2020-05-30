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Антон Ландер: «Моя карьера в Северной Америке могла сложиться иначе»

10:28
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Нападающий «Локомотива» Антон Ландер объяснил, почему не смог закрепиться в НХЛ. Игрок дебютировал в составе «Эдмонтона» в 20 лет, но так и не сумел стать твердым игроком основы.

— Моя карьера в Северной Америке могла сложиться иначе. Если бы я провел больше времени в АХЛ и набрался там опыта, — цитирует Ландера HockeyNews.se. — Сейчас я сожалею, что так рано уехал в Америку. Зато не сожалею о переезде в Россию.

Сейчас понимаю, что мне стоило начинать с АХЛ. Но все сложилось иначе.

В «Локомотиве» играет Магнусс Пяярви, который прошел схожий путь. Мы с ним хорошие друзья. Общаемся еще со времен молодежной сборной. И я рад, что друг находится рядом со мной.

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