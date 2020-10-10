Антон Худобин: «Все знали, что я хочу остаться в «Далласе»

Вратарь «Далласа» Антон Худобин прокомментировал подписание нового контракта со «Старз». Россиянин заключил трехлетний договор. Зарплата голкипера составит 3,33 миллиона долларов в год.

«Я счастлив, безумно счастлив, — приводит слова Худобина сайт НХЛ. — Все знали, что я хочу остаться здесь. Сейчас я знаю тут все. Я знаю, чего мне ожидать. Я знаю парней. Кто бы новый ни пришел, это будет всего один, два или три новых игрока. И мне не нужно указывать в своем навигаторе, как добраться до того или иного ресторана. Я все здесь знаю, поэтому решение остаться было действительно легким.

Я сказал своему агенту, что если нам не удастся заключить сделку с «Далласом», то он должен понимать, чего я хочу. Я не хотел переходить куда-то только ради денег или количества лет в контракте. Я хотел быть в команде, у которой есть шансы на победу, и сейчас я остался в ней. Это подписание означает, что у нас все еще есть шанс выиграть Кубок Стэнли».