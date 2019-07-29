Антон Худобин тренируется с "Соколом". Фото

Вратарь "Далласа" Антон Худобин тренируется с командой из ВХЛ "Сокол", информирует пресс-служба лиги.
В прошедшем сезоне 33-летний голкипер провел 41 матч в регулярном чемпионате и 1 игру в плей-офф. Его коэффициент надежности составил 92,3 и 100 соответственно.
Кроме того, он установил рекорд по количеству матчей (36 матчей), в которых он появился на льду с первых минут.
Вратарь клуба НХЛ "Даллас Старз", чемпион мира 2014 года Антон Худобин тренируется в Красноярске вместе с "Соколом" 🔥💪@DallasStars goalie Anton Khudobin trains in Krasnoyarsk with @krsksokol 🔥💪 pic.twitter.com/RvDOWMVczx– ВХЛ (@vhl_src) July 29, 2019
Загрузка...