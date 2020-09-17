Антон Худобин: «Сравнил бы «пузырь» в НХЛ с тюрьмой»

Вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от плей-офф НХЛ-2020. Команды живут изолированными в так называемых «пузырях», во избежание заражения коронавирусом.

— Думаю, что уже многие мечтают о доме. Мне кажется, что жить в «пузыре» еще то испытание.

— Весело...

— Судя по тону, не совсем.

— Я бы с тюрьмой сравнил.

— Разница-то, наверное, есть. Вы ездили на стадион поиграть в футбол.

— А недавно поиграли в гольф. Но футбол, гольф начались только во втором раунде, а до этого мы никуда не ездили. Что сказать о нашей жизни? Ты можешь спокойно передвигаться по гостинице, по территории «пузыря», но сходить особо и некуда. Один ресторан закрыли, он находился в другой гостинице. Осталось лишь два, да и можно заказать доставку. (Алексей Шевченко)

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