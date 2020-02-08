Антон Худобин: «Однажды приснился сон, после которого мысли о возвращении в Россию как отшибло»

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» рассказал о вещем сне, который приснился ему в начале североамериканской карьеры.

— До первого появления в НХЛ вы провели три года в Северной Америке. Сложно давалась адаптация? Назад в Россию не рвались?

— Первый год провел в юниорке в Канаде, в Саскатуне. Все для меня было ново и поначалу — очень трудно. Но не так тяжело, как затем, когда я переехал в Америку. Потому что в Канаде я жил в русской семье, которая мне во всем помогала и все объясняла. Они уехали из Молдавии лет 35-40 назад. До сих пор с ними общаюсь, каждый год встречаемся. Видел их то в Эдмонтоне, то в Калгари. Спасибо за то, что целый год терпели меня такого!

Тем не менее были мысли сорваться домой. Но однажды лег спать, и мне приснился сон, который я посчитал вещим. О том, что сижу в Магнитогорске, в команде с ребятами, но игровой практики у меня нет. И думаю: «Да, приехал домой, здесь все родные, близкие, друзья. Но я от чего уехал, к тому и приехал!» Утром проснулся, и мысли о немедленном возвращении после этого как отшибло. Доиграл сезон, на год поехал в Магнитку — и четко поставил себе задачу затем ехать сюда и пробиваться. Что и сделал. (Игорь Рабинер)

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