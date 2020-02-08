Антон Худобин: «Ничушкин нашел свою игру, и это должно было когда-то случиться»

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» отметил, что рад за Валерия Ничушкина, который прервал безголевую серию. В этом сезоне 24-летний россиянин набрал 22 (10+12) очка в 47 матчах.

— За Ничушкина, преодолевшего 91-матчевую безголевую серию и начавшего регулярно забивать, рады?

— Безусловно. Он молодец. Как же мы все радовались, когда он забил первый раз! Мы сами в этот момент играли, я был на льду. В перерыве новости в спортзале раздевалки по телевизору шли, и раз — у Ничушкина гол! Саня Радулов там что-то делал, приходит: «Вал наконец-то забил». — «Ну слава богу! Наконец-то у пацана пойдет все».

— Поздравили его?

— Обязательно! Валера нашел свою игру, и это должно было когда-то случиться. Не думаю, что у него была какая-то сумасшедшая радость, потому что он прекрасно понимал: на этом все не заканчивается, а только начинается. И правда — с тех пор все у него пошло. Бывает такое, что ты — хороший хоккеист, но по каким-то причинам в том или ином клубе не можешь найти свою игру. В «Колорадо», слава богу, получается.

— Он сильно переживал все происходящее в прошлом сезоне, когда вы играли вместе?

— Конечно, переживал. И сильно. Саня и я разговаривали с ним, утешали, помогали. Где-то успокаивали, где-то, наоборот, пожестче. Но беседами тут трудно помочь. Человек должен сам понять, что происходит и что делать. И он понял. (Игорь Рабинер)

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