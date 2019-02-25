Антон Худобин: "Не зря Центральный дивизион называют дивизионом смерти"

Вратарь "Далласа" Антон Худобин отметил, что его команда играет в очень трудном Центральном дивизионе НХЛ. Сегодня "Старз" обыграли соседей по дивизиону "Чикаго" со счетом 4:3, Худобин отразил 44 броска.

– Любая победа важна, – отметил Худобин. – Не зря Центральный дивизион называют дивизионом смерти. В таблице все команды близко друг к другу. Даже идущий последним "Лос-Анджелес" отстает всего на несколько очков. Впереди два десятка матчей, потому каждое очко на данном этапе на вес золота. (Виктория Булахова)

Полностью интервью Худобина и Александра Радулова