Антон Худобин: "Не считаю себя вторым вратарем "Далласа"

Вратарь "Далласа" Антон Худобин отметил, что не считает себя вторым голкипером. В нынешнем сезоне 32-летний россиянин сыграл в 23 матчах из 54-х, проведенных командой.

– Я не считаю себя вторым вратарем, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Худобина. – Не буду говорить за кого-то, скажу за себя. Я никогда не мечтал стать запасным вратарем, сидеть на лавке и полировать попу. Такая уж у меня карьера, такая история, что – да, играю меньше, чем другие вратари. Но я знаю, что могу выйти и сыграть хорошо несколько игр подряд, принести команде результат. И не раз это доказывал. Дальше уже вопросы к тренеру, который делает заявку на матч и решает, кого ставить, кого нет.

Отличий практически никаких. Может быть, во время перерыва между стартами голова не так забита игрой, а в остальном расписание и подготовка точно такие же. Разве что на тренировке или раскатке, если играть не мне, делаю чуть побольше работы, чем когда играю.

Когда играешь всего один матч из нескольких – это всегда нелегко. Я встречал на своем пути таких вратарей, которые один матч сыграют и потом сидят три, четыре, пять матчей – и абсолютно довольны, им это нравится. Морально не устают, что ли. А для меня наоборот: чем больше я играю, тем лучше и комфортнее себя чувствую. Это показывает практика, в каких бы клубах я ни играл. Если играю несколько встреч подряд, то действую стабильно. Для меня лучше играть больше.

Об этом можно разговаривать очень долго. Каждый вратарь по-разному устроен физиологически. Кто-то вытягивает 60 матчей, кто-то нет. Кто-то может нормально сыграть 10 игр подряд, кто-то не может. Но я бы сильно удивился, если бы встретил вратаря, который мечтает попасть в НХЛ, чтобы стать именно бэкапом. Каждый хочет играть постоянно, хочет быть номером один. Скажем, когда я был в "Каролине", то один сезон после Нового года, начиная где-то со 2 января, играл практически без замен. И чувствовал себя прекрасно, и физически, и особенно ментально.