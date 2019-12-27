Голкипер «Далласа» Антон Худобин рассказал, какое блюдо готовит на Новый год. В 12 матчах текущего сезона он одержал 8 побед.

— Я умею готовить, — приводит слова Худобина российская версия официального сайта НХЛ. — Но на новогодние праздники ко мне всегда прилетают родители. И я на кухне ничего не готовлю. Все делает мама, включая селедку под шубой. Вот знаете, на хоккейной площадке есть «офис Гретцки». А у меня на кухне — «офис мамы». Мужчины лишний раз туда не заходят. Помочь, что-то купить — пожалуйста. Мама дает список, и мы с папой можем поехать на шопинг после тренировки.

— Когда НХЛ публикует летом новое расписание на сезон, на что вы обращаете внимание в первую очередь? Выпадают ли матчи на Новый год?

— Нет. Я сразу смотрю, сколько у нас спаренных матчей. У нас их в этом сезоне достаточно много — кажется, 15. Еще изучаю, какое у нас начало чемпионата — и какой конец. То есть как распределять силы на длинной дистанции. Потому что выпадают отрезки, когда идут игры через день или каждый день. К ним нужно подойти очень грамотно. Ну и матч 1 января против «Нэшвилла», конечно, стоит особняком. Думаю, нас всех ждет очень интересная игра.