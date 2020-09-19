НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Антон Худобин: «Когда я рос, мечтал просто попасть в НХЛ. Приехав в США понял, как нелегко попасть в финал»

08:16
Антон Худобин. Фото USA Today Sports
Антон Худобин. Фото USA Today Sports
Теги:

Вратарь «Далласа» Антон Худобин рассказал о том, как с детства хотел оказаться в НХЛ.

— Знаете, когда я рос, то мечтал просто попасть в НХЛ, — приводит пресс-служба НХЛ слова Худобина. — А уже потом, после приезда сюда, я понял, что и в финал-то нелегко попасть. И вот тогда я понял, что завоевание Кубка будет очень крутым достижением.

Финальная серия Кубка Стэнли «Тампа» — «Даллас» стартует 20 сентября, время начала первого матча — 02.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/vasilevskiy-khudobin-surprising-cup-final-goalie-showdown/c-319100588

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир