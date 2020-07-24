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Антон Худобин: «К тренировкам отношусь как к играм»

22:27

Вратарь «Далласа» Антон Худобин рассказал о подготовке к возобновлению сезона. Российский голкипер подчеркнул, что настраивается на тренировки так же серьезно, как и на игры.

— К тренировкам я отношусь как к играм, — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Худобина. — Я играю против своих. На тренировке мы отрабатываем большинство. Я говорю себе, что играю по-настоящему. Надо делать все, что делаешь в игре. Таков должен быть настрой. К двусторонним матчам я готовлюсь как к настоящим играм.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/umasked-replicating-game-situations/c-317607100

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