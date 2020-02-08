Антон Худобин: «Хотел остаться в «Бостоне». Но там по условиям не пошли на компромисс»

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» признался, что хотел остаться в «Бостоне»?. Россиянин покинул «Брюинз» в 2018 году.

— Легко ли перед прошлым сезоном решились на переезд из «Бостона» в «Даллас»? Хотели ли «Брюинз» вас сохранить?

— Какой-то особой заинтересованности со стороны «Бостона» не видел. Клуб сделал первое предложение, оно меня не устроило. Потом мы с агентом решили пойти на компромисс, потому что я все-таки хотел остаться. Но и тут «Брюинз» сказали: «Нет, даем меньше». Эти переговоры шли еще по ходу моего предыдущего контракта.

А тут подошло 1 июля, когда я стал свободным агентом. Переговоры с «Далласом» получились очень легкими и быстрыми. Агент им позвонил, назвал сумму и срок, которые нас устроят. Они назвали свои условия, чуть похуже, но тоже приемлемые. Помню звонок в три часа ночи: «Вот их последнее предложение. Либо мы соглашаемся, либо они дальше идут на рынок искать вратаря». Я сказал: «Соглашаемся, меня все устраивает». (Игорь Рабинер)

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