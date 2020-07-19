Антон Худобин: «Хотел бы остаться в «Далласе»

Вратарь «Далласа» Антон Худобин поделился мнением о своем будущем.

— Это работа моего агента, — приводит слова Худобина Twitter Мэттью Де Франкса. — Конечно, я хочу подписать новый контракт. Но прямо сейчас мы просто играем в хоккей. Если будут какие-то разговоры, агент даст мне знать.

В свое время я продлевал соглашение с «Каролиной». Было много разговоров. Я сказал агенту: «Ты знаешь, чего я хочу. Поговори с ними, чтобы я узнал, чего они хотят. Я не хочу заниматься этим каждый день, потому что хочу играть в хоккей.

Я готовлюсь помочь своей команде выигрывать и пройти как можно дальше в плей-офф. Неважно, буду я играть или нет. Потом, когда придет время, возможно, подпишу новый контракт здесь. Не знаю.

Когда агент позвонит мне и скажет: «Клуб хочет это и то, что скажешь?», я отвечу ему — либо «да», либо «нет». Вот так я готовлюсь. Да, я счастлив. Я хотел бы остаться.