Антон Худобин: «Говорят, сезон начнется в декабре, но я как-то не сильно верю»

Вратарь «Далласа» Антон Худобин не верит, что сезон-2020/21 стартует, как планируется, в декабре. Из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат-2019/20 не был доигран, а Кубок Стэнли проходит в закрытом формате в так называемых «пузырях».

— Одна из версий, что и следующий сезон пройдет в «пузырях».

— Да-да, один из вариантов. Приезжаешь куда-то, проводишь шесть-восемь матчей, а затем перемещаешься. Но это один из вариантов. По будущему сезону совершенно ничего непонятно. Говорят, что он начнется в декабре, но я как-то в это не сильно верю.

— Я слышал новую дату — Рождество.

— Да и это оптимистический прогноз. Сложностей много, некоторые из них не решить. Например, насколько я понимаю, владельцы команды не хотят играть без зрителей. И хотя все они мультимиллионеры, терять по 100 миллионов долларов за сезон никто не желает. Так что вопросов много. (Алексей Шевченко)

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