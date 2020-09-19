Антон Худобин: «Дружим ли с Василевским? Не особо»

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин рад, что в финале Кубка Стэнли сыграют шесть россиян. Также он рассказал о взаимоотношениях с вратарем «Тампы» Андреем Василевским.

— Здорово, конечно, что в финале сыграют два российских вратаря, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Худобина. — Да и вообще в финале сыграют шесть наших ребят. Это тоже здорово. Знаю ли я Андрея? Конечно, знаю. Мы с ним общались на чемпионате мира. Дружим ли? Не особо. Да и здесь, в «пузыре», не пересекались еще. Стиль его игры... Это очень техничный, быстрый, ловкий, высокий вратарь, который хорошо передвигается на коньках и на щитках, читает игру. Хороший вратарь. Будет интересная серия.