Антон Худобин: «Дружим ли с Василевским? Не особо»
Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин рад, что в финале Кубка Стэнли сыграют шесть россиян. Также он рассказал о взаимоотношениях с вратарем «Тампы» Андреем Василевским.
— Здорово, конечно, что в финале сыграют два российских вратаря, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Худобина. — Да и вообще в финале сыграют шесть наших ребят. Это тоже здорово. Знаю ли я Андрея? Конечно, знаю. Мы с ним общались на чемпионате мира. Дружим ли? Не особо. Да и здесь, в «пузыре», не пересекались еще. Стиль его игры... Это очень техничный, быстрый, ловкий, высокий вратарь, который хорошо передвигается на коньках и на щитках, читает игру. Хороший вратарь. Будет интересная серия.
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https://www.nhl.com/ru/news/vasilevskiy-khudobin-surprising-cup-final-goalie-showdown/c-319100588