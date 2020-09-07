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Антон Худобин: «Быть раковой опухолью в раздевалке я не хочу»

08:07
Антон Худобин. Фото nhl.com
Антон Худобин. Фото nhl.com
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Голкипер «Далласа» Антон Худобин сделал не пропустил ни одного гола в первом матче финала конференции против «Вегаса» (1:0).

— Когда ребята перед тобой блокируют броски, получают синяки, ложатся под шайбу, — цитирует Худобина сайт НХЛ. — Это просто невероятно.

Мне просто нравится получать удовольствие от общения с парнями. Мне нравятся тренировки, нравятся матчи. Даже если я не играю, то стараюсь помогать. В перерыве могу принести кому-нибудь воду или апельсиновый сок. Для меня это нормально. Не знаю... Я просто пытаюсь помогать. Если я не играю, то, конечно, думаю об этом. Но быть раковой опухолью в раздевалке я не хочу.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/dallas-won-vegas-game-1-of-western-conference-finals/c-318923150

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