Антон Худобин: «Быть раковой опухолью в раздевалке я не хочу»
Голкипер «Далласа» Антон Худобин сделал не пропустил ни одного гола в первом матче финала конференции против «Вегаса» (1:0).
— Когда ребята перед тобой блокируют броски, получают синяки, ложатся под шайбу, — цитирует Худобина сайт НХЛ. — Это просто невероятно.
Мне просто нравится получать удовольствие от общения с парнями. Мне нравятся тренировки, нравятся матчи. Даже если я не играю, то стараюсь помогать. В перерыве могу принести кому-нибудь воду или апельсиновый сок. Для меня это нормально. Не знаю... Я просто пытаюсь помогать. Если я не играю, то, конечно, думаю об этом. Но быть раковой опухолью в раздевалке я не хочу.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/dallas-won-vegas-game-1-of-western-conference-finals/c-318923150