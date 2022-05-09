Жена Малкина: «Более 10 лет игроки отдают лучшие места благотворительным организациям. Жены сидят на трибунах»

Жена Малкина объяснила, почему супруги игроков в течении сезона не сидят в вип-ложах

Анна Кастерова, супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, ответила на вопрос подписчиков о вип-ложах в своем Telegram-канале.

«Жены и родственники игроков «Питтсбурга», в течении сезона и плей-офф сидят, как и все на трибунах. В свои ложи Малкин и Кросби приглашают особых гостей. Более 10 лет игроки отдают лучшие места благотворительным организациям и детям с ограниченными возможностями», — написала Кастерова.

В регулярном чемпионате НХЛ Малкин сыграл 41 матч, в которых набрал 42 (20+22) очка.

В первом раунду плей-офф «Питтсбург» играет с «Рейнджерс». Счет в серии на данный момент 2-1. 35-летний форвард в этих матчах набрал 2 (1+1) очка.