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Анисимов забросил первую шайбу за «Оттаву», Наместников отметился голевой передачей

03:39

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Сент-Луис», в начале второго периода счет 2:0. Интересно, что первый период не был доигран из-за разбитого стекла на льду. На 19-й минуте отличился нападающий канадской команды Артем Анисимов, результативной передачей отметился Владислав Наместников.

Анисимов забил первый гол за «Оттаву», у Наместникова — первый результативный балл после обмена из «Рейнджерс».

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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