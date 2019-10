Анисимов забросил первую шайбу за «Оттаву», Наместников отметился голевой передачей

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Сент-Луис», в начале второго периода счет 2:0. Интересно, что первый период не был доигран из-за разбитого стекла на льду. На 19-й минуте отличился нападающий канадской команды Артем Анисимов, результативной передачей отметился Владислав Наместников.

Artem Anisimov has his first as a #GoSensGo player! Great feed from Connor Brown, Ottawa leads #STLBlues 2-0. pic.twitter.com/VqNNzHjjy0