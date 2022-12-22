Анисимов забросил девятую шайбу за фарм-клуб «Филадельфии» в АХЛ

«Лихай Вэлли» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Херши» со счетом 2:4.

В составе фарм-клуба «Филадельфии» форвард Артем Анисимов забросил шайбу и стал третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 36-летний россиянин провел 11 матчей в АХЛ, в которых набрал 12 (9+3) очков.