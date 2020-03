«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ играет с «Детройтом» (1:2, после второго периода). На 34-й минуте отличился форвард хозяев Артем Анисимов. Он забросил 14-ю шайбу в сезоне. На счету россиянина 19 (14+5) очков в 48 матчах.

#Sens on the board and cut the Red Wings lead to 2-1.



GOAL: Anisimov (14) PPG

ASSISTS: Reilly (13), Tierney (25) pic.twitter.com/164bid7UIf