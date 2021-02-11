Анисимов прошел процедуру драфта отказов
20:10
Нападающий «Оттавы» Артем Анисимов прошел процедуру драфта отказов. Ни один клуб НХЛ не стал забирать россиянина с уэйвера, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.
В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провел 4 матча и отметился 1 результативной передачей.
Действующий контракт Анисимова, по которому он зарабатывает 4,55 миллиона долларов в год, истекает после окончания сезона-2020/21.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю