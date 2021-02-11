Нападающий «Оттавы» Артем Анисимов прошел процедуру драфта отказов. Ни один клуб НХЛ не стал забирать россиянина с уэйвера, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провел 4 матча и отметился 1 результативной передачей.

Действующий контракт Анисимова, по которому он зарабатывает 4,55 миллиона долларов в год, истекает после окончания сезона-2020/21.