Анисимов получил травму после контакта с Малкиным

«Питтсбург» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:3). Нападающий канадской команды Артем Анисимов в начале встречи получил повреждение. Его одноклубник Бобби Райан провел силовой прием на Евгении Малкине, который упал на соотечественника. У Анисимова травма верхней части. Ее степень неизвестна, вероятно сотрясение мозга.

Here is what happened to Artem Anisimov. Possible concussion after a friendly fire incident with Bobby Ryan (knocked Evgeni Malkin into him) https://t.co/ar6FliLgvw pic.twitter.com/ScZpbk0d4m