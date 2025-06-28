Андреянов завтра приедет в Коламбус и примет участие в лагере развития

Российский голкипер Петр Андреянов, выбранный «Коламбусом» на драфте НХЛ 2025 года под общим 20-м номером, прибудет в Коламбус завтра и будет работать в лагере развития, сообщил в соцсети X журналист Марк Шейг.

18-летний вратарь стал первым россиянином, которого выбрали на драфте в этом году. На церемонию Петр не прилетал.

В сезоне-2024/25 18-летний россиянин сыграл в 37 матчах за «Красную Армию» в МХЛ с процентом отраженных бросков 94,2. В плей-ин он провел 3 матча с процентом отраженных бросков 95,3, а в плей-офф — 3 игры с процентом 90,9.