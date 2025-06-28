Андреянов рассказал, что не расстроился из-за непопадания на церемонию драфта НХЛ

Российский голкипер Петр Андреянов признался, что не расстроился из-за того, что не сумел попасть на церемонию драфта НХЛ.

27 июня «Коламбус» выбрал вратаря под 20-м номером драфта. Он стал единственным российским хоккеистом, выбранным в первом раунде.

«Было много ребят, родителей, все не отходили от телевизора, даже у бассейна был телевизор. Я сидел на диване, следил от первого пика до последнего. Даже не расстраиваюсь, что не попал на церемонию», — цитирует Андреянова ТАСС.

В завершившемся сезоне 18-летний Андреянов провел 37 матчей в регулярке МХЛ в составе «Красной Армии», в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надежности 1,75 и трех шат-аутах. Петр стал первым из россиян, выбранным на драфте НХЛ — 2025.