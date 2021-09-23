Андрей Зюзин: «В России многие двери открыты. НХЛ — закрытая и консервативная организация»

Тренер «Сочи» Андрей Зюзин в интервью «СЭ» рассказал о возможности работы в НХЛ.

— Что все-таки вам ближе — быть тренером или заниматься менеджментом?

— Это две абсолютно разные профессии, но они работают друг на друга. Менеджер, который был тренером, — идеальный формат специалиста, для которого в большом хоккее нет тайн.

— Хотели бы однажды попробовать свои силы в НХЛ?

— При всем уважении к мировой лиге, НХЛ — это закрытая и консервативная организация. В России у нас многие двери открыты, а в НХЛ иерархия очень жесткая, все места заняты. В этом как ее плюсы, так и минусы.

— Тем не менее немец Марко Штурм, с которым вы играли вместе, сейчас работает в тренерском штабе «Лос-Анджелеса». Выходит, у несевероамериканцев есть шанс получить такое предложение?

— Марко — то счастливое исключение, которое лишь подтверждает правило. Он — большой талант и большой фанат своего дела, ему удалось вытянуть счастливый билет. Однозначно заслужил!

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