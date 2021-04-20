Андрей Зюзин: «Тренер как-то пнул Марло в бок так сильно, что того скрутило от боли»

Бывший защитник «Сан-Хосе» Андрей Зюзин поделился воспоминаниями о бывшем одноклубнике Патрике Марло, который сегодня побил рекорд НХЛ по сыгранным матчам (1768).

«С Марло мы пришли в один год и сразу подружились. Конкуренция нам не мешала. Мы много общались и помогали друг другу. С нами также постоянно проводил время Марко Штурм. Мы были молодыми ребятами, которые не могли даже поверить, что попали в НХЛ. Помню, как бегали по местным торговым центрам и хотели познакомиться с девушками.

Патрик всегда выделялся своим спокойствием. Возможно, это не всем было по душе. Никогда не забуду ситуацию, когда главный тренер «Сан-Хосе» Дэррил Саттер хотел выжать из него эмоции и чуть не нанес молодому Марло травму. После того как перед матчем закончилось исполнение гимна, Саттеру не понравилось, что его игрок молча сидит на лавке, а не помогает заводить партнеров по команде. Тренер, может и не со зла, пнул Патрика в бок так сильно, что того скрутило от боли.

Он очень давно начал заниматься йогой. Патрик всегда следил за своим здоровьем и телом. Именно это ему позволило сыграть столько игр без пропусков. Он очень тщательно готовит себя к каждому сезону. Я безумно рад, что Марло до сих пор играет. Своей карьерой он заслужил Кубок Стэнли. И даже не один. Мне очень хочется, чтобы Патрик все-таки поднял его над своей головой. Вне зависимости от того, где он закончит карьеру", — рассказал Зюзин.

В ночь на 20 апреля 41-летний хоккеист провел свой 1768-й матч в НХЛ и стал новым рекордсменом лиги, обойдя легенду Горди Хоу. Всего в НХЛ Патрик набрал 1196 (566+630) очков.

(Андрей Жданюк)