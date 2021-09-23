Андрей Зюзин: «Если ты Ковальчук или Овечкин, можешь отправляться за океан в 18 лет»

Тренер «Сочи», бывший игрок «Сан-Хосе» и «Миннесоты» Андрей Зюзин в интервью «СЭ» рассказал о том, когда хоккеистам из России лучше ехать в Северную Америку.

— Вам предложили подписать контракт с «Сан-Хосе» сразу же после драфта, но вы отказались и решили еще сезон провести в России. Как считаете, сейчас молодежь не слишком торопится в Северную Америку?

— Каждый случай особенный. Если ты Илья Ковальчук или Александр Овечкин, то можешь отправляться за океан и в 18 лет. В любой другой ситуации торопиться не нужно. У меня оставался год по контракту с «Салаватом». Конечно, я мог уйти, но хотел еще поиграть в России и окрепнуть. Хорошо, что остался. Это было важно для моего становления.

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