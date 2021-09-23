Андрей Зюзин: «Если ты Ковальчук или Овечкин, можешь отправляться за океан в 18 лет»
16:55
Тренер «Сочи», бывший игрок «Сан-Хосе» и «Миннесоты» Андрей Зюзин в интервью «СЭ» рассказал о том, когда хоккеистам из России лучше ехать в Северную Америку.
— Вам предложили подписать контракт с «Сан-Хосе» сразу же после драфта, но вы отказались и решили еще сезон провести в России. Как считаете, сейчас молодежь не слишком торопится в Северную Америку?
— Каждый случай особенный. Если ты Илья Ковальчук или Александр Овечкин, то можешь отправляться за океан и в 18 лет. В любой другой ситуации торопиться не нужно. У меня оставался год по контракту с «Салаватом». Конечно, я мог уйти, но хотел еще поиграть в России и окрепнуть. Хорошо, что остался. Это было важно для моего становления.
Читайте также
Трусова и Туктамышева на этапе Кубка России в Сызрани: прямая трансляция короткой программы 23 сентября
Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю