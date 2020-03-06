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Андрей Василевский: «В последних матчах я играл не очень хорошо, так что приятно сыграть на ноль»

10:28
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:0).

Российский голкипер третий раз в сезоне сыграл на ноль.

— В последних матчах я играл не очень хорошо, — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ. — Так что сыграть на ноль было приятно. Но мы также хорошо сыграли в обороне.

«Тампа» с 89 очками занимает третье место в Восточной конференции.

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