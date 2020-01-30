Андрей Василевский: «В первый год за океаном у меня были депрессии»

Действующий обладатель «Везина Трофи» Андрей Василевский в интервью «СЭ» признался, что в начале североамериканской карьеры у него были депрессии.

— Самсонов с Шестеркиным только начинают свою энхаэловскую карьеру, а насколько сложно давалось привыкание к Америке вам?

— Первые полгода-год было тяжело, не скрою. И небольшие депрессии были — в фарм-клубе в Сиракьюзе. Нет, я не против «Сиракьюза» и АХЛ вообще, но когда ты уезжаешь из солнечной Тампы в серый город, где и солнца особо нет, волей-неволей начинаешь унывать. Не способствовало хорошему настроению и то, что парни могли по четыре-пять голов забить, но проигрывали, потому что я еще на шайбу больше пропускал.

Я самокритичен и говорил: «Так не пойдет». Преодолеть то состояние удалось через работу, через игры. У нас была очень классная команда. Это был мой первый опыт в Северной Америке, и я помню всех ребят, с которыми там играл. С ними было весело и классно. А те мучения меня закалили.

— Ни разу не возникало мыслей о возвращении в Россию?

— Как раз в тот период, когда депрессняк накатывал, о чем-то таком мельком и думал. Но не слишком серьезно, не то чтобы прямо лежал и раздумывал над возвращением. (Игорь Рабинер)

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