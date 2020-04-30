Андрей Василевский: «В хоккее несмешных людей нет»

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский рассказал, как относится к похвале в свой адрес. В прошлом году он стал обладателем приза «Везина трофи», который вручается лучшему голкиперу сезона по итогам регулярного чемпионата.

— Я стараюсь относиться ко всему спокойно, — приводит слова Василевского российская версия официального сайта НХЛ. — Все эти фразы, хорошие и плохие, до меня не доходят. У меня есть цель, я к ней иду. Есть игра, и я думаю только о ней. Не о прошлом, не о будущем — живу сегодняшним днем. Без вопросов, когда такое о тебе говорит главный тренер, это придает уверенности. Но это не кружит мне голову. Похвала или критика — все хорошо. Просто пропускаю мимо ушей, чтобы не зазвездиться.

У нас в «Тампе» сложилась неплохая русская компания. Все на одной волне, все друг друга понимают. Мы проводим очень много времени вместе. Особенно на выезде — ходим на ужин, гуляем по городу. Разные шутки-прибаутки. Собрались веселые ребята. А вообще, по себе скажу — я не встречал игроков в хоккее, которые были несмешными. Может, единичные случаи встречались. Но в основном все ребята — с очень хорошим чувством юмора. И у нас в России все хоккеисты любят пошутить!