Действующий обладатель «Везина Трофи» Андрей Василевский в интервью «СЭ» признался, что мечтает о победе в Кубке Стэнли.

— По молодости у всех спортсменов бывают разные знакомые. Некоторые могут и в совсем неправильном направлении повести. Были какие-то случаи в жизни, когда чувствовали, что можете пойти не той дорогой?

— Нет. Понимаю, о чем вы говорите, но таких случаев и персонажей вокруг меня особо не было. Конечно, кое-кто попадался, но в основном я работал и общался с правильными людьми.

— О чем вы мечтали в детстве и мечтаете сейчас?

— Хоккейная мечта в детстве была — попасть в НХЛ, а сейчас — выиграть Кубок Стэнли. А жизненная с тех пор не изменилась, — чтобы все родные были здоровы. Просто с тех пор у меня появилась еще и своя семья. Но мечта — та же самая. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Василевского