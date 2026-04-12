Василевский установил рекорд НХЛ среди вратарей по числу побед после 600 матчей

«Тампа» обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

Для вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского победа стала 369-й в 597-м матче лиги. Он лидирует в истории НХЛ по количеству побед после 600 матчей, несмотря на то, что россиянин еще не дошел до этого рубежа. Второе место занимает вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

Абсолютным лидером НХЛ по числу побед является Мартин Бродер, который выиграл 691 матч из 1266. В тройке также идут Марк-Андре Флери (575 побед в 1051 матче) и Патрик Руа (551 в 1029).

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