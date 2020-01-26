Андрей Василевский: «Свечникова могли бы пригласить на Матч звезд, но выбор пал на других»

Российский голкипер Андрей Василевский ответил на вопросы журналистов после Матча звезд НХЛ. Победителем мини-турнира стала команда Тихоокеанского дивизиона, победившая в финале представителей Атлантического дивизиона — 5:4.

— Насколько вратарям тяжело реагировать на попытки лакросс-голов?

— Это по книге не выучишь, экстраординарный гол. Ты не готов к такому движению, потому что не думаешь, что человек будет шайбу поднимать. Свечников попытался дважды — получилось. А вот пробовал, когда против нас играл, — но наш защитник хорошо сыграл, сорвалось.

— Сегодня ждали от кого-то чего-то подобного?

— Почему нет? Матч звезд же. Много мастеров. Например, Макдэвид пытался просто мне шайбу положить, я головой пытался ее отбить.

— Могли бы Свечникова сюда и пригласить после таких голов, тем более играет хорошо.

— Могли бы, но, видимо, выбор пал на других. Все впереди. (Игорь Рабинер)

«Третий раз на Матче звезд, но миллион долларов не выиграли. Не за ним приезжаю». Интервью Василевского