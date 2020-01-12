Андрей Василевский: «Шатаут — это заслуга всей команды»
11:09
Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский заявил, что заслуга в шатауте принадлежит не только ему. Его команда обыграла «Филадельфию» (1:0) в регулярном чемпионате.
— Я уже говорил ранее, что шатаут — это заслуга всей команды, — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ. — Команда здорово оборонялась — это делали и защитники, и форварды. Сегодня нам оказалось достаточно одной заброшенной шайбы, потому что мы хорошо играли в обороне. Но нам нужно работать дальше, потому что все может измениться очень быстро.
Шатаут стал для голкипера 20-м в карьере. В этой игре он отразил 23 броска.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/kovalchuk-and-vasilevskiy-among-top-russian-performers-january-11/c-313834452
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