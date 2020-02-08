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Андрей Василевский: «Рекорд — это прекрасно, но победы команды куда важнее»

08:28
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский поделился мнением о своей рекордной серии в клубе.

Российский вратарь отразил 29 бросков в последнем матче с «Питтсбургом» (4:2) и продлил серию без поражений в основное время до 17 игр, побив клубный рекорд Николая Хабибулина (16 побед).

— Самое главное — эти очки помогают нам подниматься в турнирной таблице, — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ. — Рекорд — это прекрасно, но победы команды куда важнее.

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