Вратарь «Тампы» Андрей Василевский поделился мнением о своей рекордной серии в клубе.

Российский вратарь отразил 29 бросков в последнем матче с «Питтсбургом» (4:2) и продлил серию без поражений в основное время до 17 игр, побив клубный рекорд Николая Хабибулина (16 побед).

— Самое главное — эти очки помогают нам подниматься в турнирной таблице, — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ. — Рекорд — это прекрасно, но победы команды куда важнее.