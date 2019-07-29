Андрей Василевский: "Рад объявить, что подписал новый контракт с "Тампой"

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский в обращении на официальном сайте "Лайтнинг" подтвердил заключение нового соглашения с клубом. 25-летний россиянин продлил контракт с командой на 8 лет. Зарплата Василевского составит 9,5 миллиона долларов в год.

"Я рад объявить, что подписал сегодня новый контракт с "Тампой". Хочу поблагодарить клуб, в том числе мистера Виника, Жюльена Брисбуа и всех фанатов "Болтс" за то, что они предоставили мне возможность выступать в такой отличной команде и жить вместе с семьей в таком прекрасном месте", - заявил Василевский.

Напомним, что российский вратарь выступает за "Тампу" с 2014 года. В прошедшем сезоне Василевский получил "Везина Трофи" как лучший вратарь НХЛ.