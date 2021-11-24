Андрей Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

В матче с «Филадельфией» (4:0) россиянин отразил все 34 броска по своим воротам и впервые в сезоне отыграл на ноль.

Первой звездой дня стал одноклубник Василевского, нападающий Стивен Стэмкос, у которого гол и 2 результативных передачи в игре против «Флайерз».

Третья звезда — защитник «Далласа» Джон Клинберг, сделавший 3 результативных передачи в матче с «Эдмонтоном» (4:1).