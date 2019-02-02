Андрей Василевский: "После плохих матчей думаю: "Если в ВХЛ поехать – может, меня и возьмут"

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский в интервью "СЭ" рассказал, о чем думает после побед и после поражений.

– В какой момент энхаэловской карьеры вы точно поняли, что заиграете в НХЛ? И что способны быть здесь основным вратарем?

– Такого момента еще не настало. На самом деле. Даже после прошлого сезона думал на эту тему – все равно он не идеальный был. После хорошей игры думаешь: "Да, может, где-то и могу". А на следующий день выходишь на игру, три-четыре гола тебе впихивают, и мысли уже такие: "Надо в первую лигу России ехать – может, хоть там меня возьмут". Поэтому нет у меня уверенности, что на сто процентов в любой команде НХЛ я буду первым вратарем. (Игорь Рабинер)

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