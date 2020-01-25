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Андрей Василевский: «Обычный вратарь, наверное, по-другому бы ловил. Такому особо не учат».

11:15
Андрей Василевский. Фото НХЛ
Андрей Василевский. Фото НХЛ
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Голкипер «Тампы» и сборной России Андрей Василевский, в третий раз подряд приглашенный для участия в Матче звезд НХЛ, прокомментировал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру свой суперсэйв на Мэтью Барзале во время конкурса по отражению буллитов, когда отбил шайбу ловушкой, заведенной за спину.

Андрей Василевский.Василевский на Матче звезд НХЛ был великолепен. Но до победы ему не хватило одного сэйва

— Это на инстинктах получается. Само у меня выскакивает иногда, — сказал Василевский. — Просто порой мне удобнее такое движение сделать, нежели какое-то другое. На тренировках подобное тоже бывало пару раз, но не более. Я не тренирую это, потому что такой сэйв — не из тех, которые можно натренировать. Обычный вратарь, наверное, по-другому бы ловил. Такому особо не учат.

По поводу проигранного в последний момент Джордану Биннингтону конкурса Василевский вспомнил, что при очень похожих обстоятельствах год назад уступил Хенрику Лундквисту, также при россиянине-лидере выступавшему последним: «Вообще один в один получилось! В прошлом году сразу как начал, девять подряд отбил, и с десятой попытки мне забили. И в этом году — то же самое. Ну что ж, стабильность — признак мастерства. Два гола на 18 отбитых буллитов — чем плохо?»

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