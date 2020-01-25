Андрей Василевский: «Обычный вратарь, наверное, по-другому бы ловил. Такому особо не учат».

Голкипер «Тампы» и сборной России Андрей Василевский, в третий раз подряд приглашенный для участия в Матче звезд НХЛ, прокомментировал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру свой суперсэйв на Мэтью Барзале во время конкурса по отражению буллитов, когда отбил шайбу ловушкой, заведенной за спину.

— Это на инстинктах получается. Само у меня выскакивает иногда, — сказал Василевский. — Просто порой мне удобнее такое движение сделать, нежели какое-то другое. На тренировках подобное тоже бывало пару раз, но не более. Я не тренирую это, потому что такой сэйв — не из тех, которые можно натренировать. Обычный вратарь, наверное, по-другому бы ловил. Такому особо не учат.

По поводу проигранного в последний момент Джордану Биннингтону конкурса Василевский вспомнил, что при очень похожих обстоятельствах год назад уступил Хенрику Лундквисту, также при россиянине-лидере выступавшему последним: «Вообще один в один получилось! В прошлом году сразу как начал, девять подряд отбил, и с десятой попытки мне забили. И в этом году — то же самое. Ну что ж, стабильность — признак мастерства. Два гола на 18 отбитых буллитов — чем плохо?»