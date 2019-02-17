Андрей Василевский – о шат-ауте: "Партнеры заблокировали много ударов"

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский, который сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем"​ (3:0), поблагодарил своих партнеров по команде за поддержку, сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, что Василевский стал единоличным рекордсменом клуба по матчам без пропущенных шайб – 18 игр. 24-летний вратарь отразил 20 бросков по своим воротам.

– Шат-аут был неплохим, – приводит слова Васильевского пресс-служба НХЛ. – Ребята играли очень хорошо. Они не упустили свои шансы, когда можно было забить и заблокировали много ударов. Это огромная поддержка для меня. Это все, что можно сказать о нашей команде.

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