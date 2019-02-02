Андрей Василевский: "Несколько раз за каждую тренировку – на грани поломанных костей"

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский в интервью "СЭ" признался, что недоволен новой вратарской экипировкой в НХЛ. По его словам, она гораздо слабее защищает от травм.

- Новая экипировка слабее защищает, - признался Василевский. - Стало больше синяков. Не подумайте, что жалуюсь – ой, синячок маленький. Это без проблем. Но когда тебе каждую тренировку со щелчка куда-нибудь в шею или под ребра попадают, а нагрудник просто-напросто не защищает, – это неприятно.

В прошлом году нормально было. Попадало, но не как сейчас. Нагрудник сидит ближе к шее, а вся энергия шайбы идет непосредственно на твое тело. В лиге считают: давайте, мол, уменьшим нагрудники, чтобы голов больше было. Но там не думают о вратарях и их здоровье. Каждый день по нескольку раз на тренировке все бывает на грани поломанных костей. (Игорь Рабинер)

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