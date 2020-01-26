Андрей Василевский: «Не за миллионом приезжаю на Матч звезд»

Российский голкипер Андрей Василевский ответил на вопросы журналистов после Матча звезд НХЛ. Победителем мини-турнира стала команда Тихоокеанского дивизиона, победившая в финале представителей Атлантического дивизиона — 5:4.

— Как-то думали о миллионе долларов, который разыгрывался между командами в финале?

— Без разницы. Я уже третий раз на Матче звезд, но ни разу этот миллион не выиграли. Не за ним сюда приезжаю. Главное — уже который раз отлично провел время.

— Что больше всего запомнилось на этих выходных?

— Сама атмосфера. Фанаты, со всего мира люди приезжали. Мы играли для них — надеюсь, у нас получилось их порадовать. (Игорь Рабинер)

«Третий раз на Матче звезд, но миллион долларов не выиграли. Не за ним приезжаю». Интервью Василевского