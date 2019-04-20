Андрей Василевский: "Не надо воспринимать все слова Панарина всерьез"

24-летний вратарь "Тампы" и сборной России Андрей Василевский, который в мае в составе сборной России примет участие в ЧМ-2019, дал эксклюзивное интервью обозревателю "СЭ".

– По словам Артемия Панарина, он сказал русским игрокам "Тампы" во время рукопожатия: "Костюмы в сборную заказывайте! Сообщите размеры". Лично вам он это говорил?

– Нет, ничего такого не было. Может, он для прессы это сказал, чтобы подколоть нас. Мы же все знаем Артемия и то, что он любит пошутить! Поэтому не надо все это воспринимать всерьез.

– Как, естественно, и другую панаринскую фразу – что Кучеров ему угрожал?

– Ну конечно. Все же взрослые люди. Какая расправа, какие костюмы в сборную? Это детский сад (улыбается). (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Василевского