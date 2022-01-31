Василевский заявил, что его главная цель на Матч звезд НХЛ повеселиться

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский рассказал, чего ожидает от Матча звезд НХЛ.

«Главная цель — повеселиться. Может быть, получить несколько клюшек с автографами от ребят. Это вторая цель. Нет. Да. Лучше получить удовольствие. Может быть, сделать несколько сэйвов», — приводит слова российского хоккеиста журналист Джо Смит в Twitter.

Andrei Vasilevskiy on his approach for All-Star Game: «The main goal is to have fun. Maybe grab a few signed sticks from the boys. That's the second goal. No. Yes. It is better to have fun. Maybe make a few saves.» Bringing his family too @TBLightning — Joe Smith (@JoeSmithTB) January 31, 2022

Матч звезд НХЛ-2022 пройдет в Лас-Вегасе с 4 по 5 февраля. Василевский попал в состав сборной Атлантического дивизиона.