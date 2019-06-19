Андрей Василевский: "Наша хоккейная школа – одна из лучших в мире"

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский рассказал, почему российские игроки хорошо выступают в НХЛ. С ним согласился главный тренер "молний" Джон Купер.

– Наша хоккейная школа – одна из лучших в мире. Поэтому неудивительно, что российские игроки находятся в лидерах в НХЛ, – цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

– Самое главное, что россияне – очень хорошие хоккеисты. У России богатые и давние традиции воспитания одних из лучших в мире хоккеистов. И многие из них приехали сюда и добились успеха, – отметио Купер.