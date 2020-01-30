Андрей Василевский: «Мыли с братом бутылки из-под пива»

Действующий обладатель «Везина Трофи» Андрей Василевский в интервью «СЭ» рассказал, как в детстве с братом мыли бутылки и сдавали.

— Сильнейшая, на мой взгляд, история — как отец после окончания карьеры голкипера работал индивидуальным грузовым перевозчиком, и какое-то время не было заказов. Так ему пришлось покупать, мыть и сдавать по более высокой цене на базу пивные бутылки. Вы, маленький, посмотрели на это и сказали: «Обещаю, что вырасту и сделаю так, что больше вы никогда не будете так жить».

— Да, был такой период — не шиковали. Мы с братом эти бутылки и мыли. Были специальные базы, которые их принимали, и можно было несколько сотен рублей на них заработать — в зависимости от количества. Но мы неизбалованные были, поэтому нам с братом даже интересно было. Нормально восприняли. Всякие ситуации в жизни бывают, и пришлось тогда всем нам как-то крутиться. А насчет обещания: сказано — сделано! (Игорь Рабинер)

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