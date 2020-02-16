Андрей Василевский: «Мы ведь знаем, что случилось в прошлом году?»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский после матча с «Филадельфией» (5:3) рассказал о своем отношении к рекордным сериям. «Молнии» с россиянином в составе не уступают в основное время 21 встречу подряд.

— Полоса побед лучше, чем полоса поражений, верно? — цитирует Василевского официальный сайт лиги. — Каждый день приходим сюда и упорно работаем. Мы ведь знаем, что случилось в прошлом году? Теперь просто пытаемся избежать комфортного положения и проводим один матч за другим.